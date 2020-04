Estado de SP Mantém Setor de Produção de Laranja Ativo Para Suprir Demanda

O Estado de São Paulo é o maior produtor de laranja e de suco de laranja do mundo e deve se manter ativo neste momento em que já se registra uma tendência mundial de crescimento no consumo da fruta, que pode auxiliar no aumento da imunidade, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

Clientes no mundo todo buscam formas de melhorar a imunidade e os citros são alimentos ricos em vitamina C. Vale destacar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo mínimo de 45 mg/dia dessa vitamina, que é atingido com a ingestão de uma laranja.

Segundo Ibiapaba Neto, diretor-executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), há algumas evidências de que a demanda por suco de laranja aumentou no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Para ele, os benefícios do consumo da laranja em um momento como este, de combate ao novo coronavírus reforça ainda mais a importância do setor de se manter 100% ativo. “Toda a cadeia continua funcionando normalmente, seguindo todas as recomendações oficiais dos órgãos públicos de saúde. Temos que viver um dia de cada vez e nos mantermos atentos, sempre com o espírito de que o nosso agro não pode parar”, afirmou.

A laranja para a indústria é o terceiro principal produto agropecuário produzido pelo Estado em valor de produção, totalizando R$ 5 bilhões em 2019. Embora grande parte do suco de laranja produzido no Brasil seja exportado, o consumo interno de suco NFC (suco pasteurizado, não concentrado) tem aumentado consideravelmente – o destaque da preferência do brasileiro é pelo suco extraído na hora, com maior conteúdo de vitamina C.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook