Estado De São Paulo Terá De Qualificar Mais De 3 Milhões De Trabalhadores

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgou ontem (30) o Mapa do Trabalho Industrial. O estudo é elaborado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e aborda as demandas de formação para suprir as necessidades da indústria para os próximos anos. Segundo o estudo, o Estado de São Paulo terá de qualificar 3.322.786 trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento entre 2019 e 2023.

As áreas que mais vão demandar a capacitação de profissionais com formação técnica em São Paulo são transversais; metalmecânica; logística e transporte; eletroeletrônica; e informática. Profissionais com qualificação transversal trabalham em qualquer segmento, como técnicos em eletrotécnica e técnicos de controle da produção.

Segundo o Mapa, entre as ocupações que exigem cursos de qualificação e que mais vão demandar profissionais capacitados em SP estão preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais e mecânicos de manutenção de máquinas industriais.

O gerente de Estudos e Prospectiva da Diretoria de Educação e Tecnologia da CNI, Márcio Guerra, destaca que o Mapa do Trabalho é uma informação importante para o jovem que está escolhendo sua profissão. Segundo ele, as profissões que tendem a crescer estão associadas aos avanços da tecnologia. São áreas ligadas à tecnologia da informação e automação de processos.

De acordo com Márcio Guerra, as transformações também mudam a vida de quem já está no mercado de trabalho. “É importante olhar para o hoje e para o futuro. Até mesmo repensar as escolhas de profissão É preciso acompanhar as tendências e se aperfeiçoar.”

A demanda prevista pelo estudo inclui, em sua maioria, o aperfeiçoamento (formação continuada) de trabalhadores que já estão empregados. Em parcela menor (24%), estão aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado de trabalho (formação inicial). Nesse grupo estão pessoas que vão ocupar tanto novas vagas quanto postos já existentes e que se tornam disponíveis devido a aposentadorias, entre outras razões.

Ariane Pio

Da Reportagem Local