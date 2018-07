Estádio Silvio Salles É Interditado Pela Federação Paulista de Futebol

O Estádio Silvio Salles foi interditado pela Federação Paulista de Futebol. O motivo apontado seria a falta de infraestrutura e limpeza do local que compromete a realização de partidas oficiais. Em virtude do bloqueio, o estádio ficará sem sediar jogos até que melhorias sejam realizadas. Atualmente, as duas equipes que utilizam o gramado encerraram suas participações no Campeonato Paulista da Serie B.

“Interdição do Estádio “Municipal Silvio Salles”, da cidade de Catanduva, para qualquer evento esportivo profissional organizado por esta Federação, em virtude de vistoria perpetrado no local”, é o que consta no comunicado publicado no site da FPF sobre a interdição desde a última terça-feira, 10. O documento é assinado pelo Coronel Izidro Suita Martinez, vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da Federação Paulista de Futebol.

O Silvio Salles mantém laudos como de higiene e condições sanitárias, prevenção e combate a incêndios aprovados e segurança e vistoria de engenharia aprovados com restrições. As datas de vencimentos dos documentos variam de final de 2018 a início de 2019 – quando as equipes profissionais catanduvenses voltam a campo, mais uma vez, para a Segundona.

Ainda na semana passada, a Reportagem de O Regional recebeu reclamações de catanduvenses que residem próximo ao campo e de amantes do futebol que alegaram que o local requer cuidados. Segundo os munícipes, a falta de calçamento na entrada do Estádio prejudicava o acesso ao local e a sujeira espalhada pelas áreas externas se alastrava pelas residências próximas, prejudicando os moradores.

“É uma vergonha. Ele está completamente abandonado. Desse jeito fica complicado até ir torcer”, disseram.

“Muita gente vem de outras cidades para acompanhar os torneios e ver o local desse jeito dá até vergonha”, confessaram.

Os munícipes ainda lamentaram a situação do local que é representado por dois times que levam o nome de Catanduva: “Ele é tão representativo para Catanduva, mas está abandonado”, é o que disseram a nossa reportagem.

Em virtude da interdição e das constantes reclamações, a Prefeitura Municipal afirma que reuniu força-tarefa para melhorias no Estádio. A informação foi divulgada na tarde de ontem pela Assessoria de Imprensa. Dentre as medidas tomadas, o tamanho do campo sofrerá mudanças de acordo com as exigências e padrões de arbitragem: com 72 metros quadrados, será reduzido para 68. As arquibancadas também irão receber numerações.

Por meio das Secretarias de Obras e Meio Ambiente, o órgão informou que serviços de roçagem e limpeza das áreas externas e internas do prédio, bem como reforma e pintura dos vestiários também estão na lista de melhorias a serem realizadas.

A previsão para conclusão e término dos serviços é de 20 dias. Uma nova vistoria deve ser realizada ao longo das próximas semanas para que o local novamente possa sediar jogos.

