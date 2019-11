Estádio Municipal De Santa Adélia Ganha Renovações E Novo Bebedouro

O estádio municipal Orivaldo Thito Colombo, de Santa Adélia, recebeu uma série de melhorias e revitalizações nas últimas semanas. Toda a estrutura de arquibancadas e vestiários, tanto do time local quando dos visitantes e do árbitro, ganharam nova pintura e outros reparos.

O estádio foi palco, ao longo das últimas décadas, dos principais campeonatos e conquistas do futebol santa-adeliense. De acordo com o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM), que esteve no loca, as obras foram executadas com recursos próprios: “o estádio é um local de encontro dos santa-adelienses que gostam do esporte, de um modo geral, e do futebol em particular. Por isso nossa preocupação em manter o local adequado para receber este público. Nosso principal objetivo é garantir segurança para todos que visitam o estádio nos dias de jogos. O local está pronto para receber atletas e torcedores, como já aconteceu no último domingo no primeiro dia de competições do Show Bola e Viola”, informou o prefeito.

Outra melhoria que vale ressaltar foi o bebedouro. A nova instalação, destacada pelo prefeito e pelo secretário Bula, já era uma reivindicação antiga dos atletas e alunos que treinam pela Escolinha de Futebol. “Sempre havia a necessidade de se levar água em galões durante jogos e treinos. Agora, temos um bebedouro novo, com água tratada e gelada para todos que forem jogar no nosso estádio. Nosso objetivo é incentivar o consumo de água pelos atletas durante a prática de atividades físicas e conscientizar sobre a importância da hidratação”, explicou.

Para finalizar, o prefeito ainda pontua: “essa era uma reivindicação de muito tempo que conseguimos atender. Ficamos felizes em entregar para a população mais um espaço reformado e com melhorias. Aos poucos, mas com muita seriedade e responsabilidade, estamos conseguindo reformar vários prédios e espaços públicos para os santa-adelienses. E esperamos que todos nos ajudem a cuidar e preservar”.

Da Reportagem Local