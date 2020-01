‘Estacione Legal’ Supera A Marca De 5 Mil Usuários Em Catanduva

Com a tecnologia alcançando um número cada vez maior de usuários, a procura pelo aplicativo ‘Estacione Legal’, que funciona para a disponibilização de créditos para a Área Azul de Catanduva, teve procura intensificada durante todo o ano de 2019. Até o momento, são 5.805 usuários já cadastrados.

Sendo lançado pela STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos como outra opção aos motoristas catanduvenses, o aplicativo conta com pagamento no cartão de crédito e, também, no boleto bancário. Os valores de créditos são nos valores de R$ 6, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40 e R$ 50.

“A novidade tecnológica está disponível para aparelhos com os sistemas iOS e Android. Após baixar o app, o usuário efetua o cadastro com dados do veículo e seleciona a opção Catanduva para o uso e, quando precisar, adquire os créditos. A procura vem crescendo gradativamente. Para se ter uma ideia, em novembro de 2018 foram 962 downloads, enquanto que, em junho de 2019, já eram 3.587 usuários ativos. Só nos últimos seis meses, foram 2.218 pessoas que optaram pela versão online da Área Azul”, informa nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

O aplicativo digital é diretamente vinculado a equipamentos utilizados pelos AFTs – Agentes Fiscalizadores de Trânsito e guardas municipais, para que eles verifiquem, através da internet, se o veículo está com cartão ativo.

Vale ressaltar, contudo, que os cartões físicos continuam válidos e sendo comercializados em lojas da região central de Catanduva.

Da Reportagem Local