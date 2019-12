Estação Cultura Terá Aulas Abertas Durante Exposição De Artesanato

A Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais não para na Cidade Feitiço. Para amanhã, dia 2 de dezembro, está marcada para acontecer a Exposição de Artesanato na Estação Cultura Deca Ruette. Além de poder conferir as 600 obras produzidas pelos alunos ao longo de 2019, o interessado também poderá participar das aulas abertas gratuitas.

No total, a Secretaria de Cultura ofereceu 25 cursos na área de artesanato, este ano, entre eles Arte Francesa, bordados diversos, crochê, E.V.A, feltro, hardanger, macramê, MDF, mosaico, patchcolagem, pintura em tecido, ponto reto, pintura em tecido porcelanizada, reciclagem e fuxico, tricô e vagonite, além de pintura bauer. As aulas envolveram, ainda, 550 alunos com idade a partir dos 12 anos. Marlene, Rose, Maisa, Adalzira, Eslaine, Mônica, Vera, Osmarina, Flávia, Mariza, Zilda, Mara, Vanda, Ana Vano foram as responsáveis por ensinar as técnicas para as turmas.

“Entre as peças que o público poderá conferir na exposição, estão toalhas bordadas em macramê, peças de mosaico, bolsas e nécessaires em material de reciclagem, quadros e enfeites na técnica de Arte Francesa, peças bordadas em ponto cruz, guardanapos pintados e com bicos diferenciados, além de tecidos pintados com técnica porcelanizada, bonecas, enxoval e sapatinhos de tricot, peças em MDF pintadas e com aplicação decoupage, toalhas bordadas, guardanapos, guirlandas e flores em E.V.A. O público também poderá participar das aulas abertas das Oficinas Culturais inspiradas no tema natalino. As atividades têm duas horas de duração e as vagas são limitadas.

As inscrições seguem até o dia 2 de dezembro na secretaria do programa de oficinas”, ressalta a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

As opções disponíveis são: Pintura em Tecido; Reciclagem; Feltro; E.V.A; Pintura e Decoupage; e Patcholagem.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone (17) 3531-5100.

Da Reportagem Local