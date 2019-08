Estação Cultura Sedia 2ª Edição da ‘Noite do Piano Livre’

A “Noite do Piano Livre” da Estação Cultura Deca Ruette terá sua 2ª edição nesta quinta-feira, 29. A programação começa a partir das 20 horas com o tema Folclore. Iniciativa dos arte-educadores das Oficinas Culturais, o evento ganhou apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A atração é gratuita.

O evento musical terá no repertório canções que marcaram gerações e fazem parte da temática do mês de agosto, que traz as figuras folclóricas, como “Prenda minha”, “Mulher rendeira”, “Fiz a cama”, “Sambalelê”, “Mix Folclore”, “Alecrim”, “Se essa rua fosse minha”, “Terezinha de Jesus” e “Peixe Vivo”. A apresentação será no hall de entrada da Estação Cultura e reunirá alunos de libras, violino, coral, ukulele e bateria. Os arte-educadores que mobilizaram essa edição do projeto são: Ana Maria Oliveira (libras), Ana Bayona (coral e teclado), Maria Júlia Malavaes (violino), Branco (violão), Heberty Theo (bateria) e Sula Ocon (ukulele e coral). A primeira apresentação foi realizada em abril deste ano e teve como tema músicas brasileiras, que foram interpretadas pelo Grupo Cabrabão, arte-educadores e alunos das Oficinas Culturais.

Restauração

A ideia de resgatar o projeto Piano Livre surgiu em fevereiro de 2017, quando a Secretaria de Cultura deu início à restauração do instrumento, que atualmente pode ser conferido de perto em qualquer horário do dia, na própria Estação.

O projeto visa ampliar a acessibilidade das pessoas ao piano, uma forma de torná-lo um instrumento democrático, seja para tocá-lo ou simplesmente para conhecê-lo.

Da Reportagem Local