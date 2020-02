Está Aberta Inscrição Para ‘Olimpíadas Internacional Matemática Sem Fronteira’

Está aberta a inscrição para a ‘Olimpíadas Internacional Matemática Sem Fronteira’, juntamente com a edição brasileira de Mathématiques Sans Frontiéres, onde esta competição foi criada em 1989 na França.

Em 2010 a rede recebeu o convite para realizar a competição no Brasil, atualmente os seguintes países participam do concurso: Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Egito, Emirados Árabes, Equador, Estados Unidos, França, Alemanha, Jordânia, Índia, Itália, Letônia, Líbano, Madagascar, Polônia, República Tcheca, Reino Unido, Romênia, Rússia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia e Hungria. Já participaram das olimpíadas de matemática sem fronteiras mais de 244 mil alunos e 9.500 classes.

‘Olimpíadas Internacional Matemática Sem Fronteira’ é uma competição de matemática que atinge os últimos anos do Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio, onde oferece exercícios que estimulam a imaginação a racionalização e a formação de situações cotidianas e também é de diversão, incentivar o pessoal, a organização e a cooperação. Escolas públicas e privadas podem se inscreverem.

É apresentado como um desafio para a classe que se difere de outras competições de matemática, à disposição das escolas porque não é diferenciado apenas para o aluno que possui altas habilidades em matemática, mas para toda a classe.

Além disso, outro fator importante é aproximar o aluno brasileiro de outras nações e incentivar a curiosidade pela matemática.

Confira o calendário: as inscrições vão até o dia 02 de abril, envio das provas até do dia 31 de março, a prova mundial será realizada no dia 03 de abril, envio dos gabaritos para professores e coordenadores no dia 04 de abril, envio da melhor prova por serie para coordenação da MSF será no dia 09 de abril, correção das provas no dia 04 de maio e divulgação do resultado mundial no dia 20 de maio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local