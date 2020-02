Está Aberta a Consulta a Restituições Para Quem Caiu na Malha Fina

OA Receita Federal abriu ontem (10), a consulta a um lote de restituições do Imposto de Renda de 2008 a 2019 que haviam caído na malha fina e foram regularizadas. Segundo a Receita, ao todo, 116.188 contribuintes receberão o crédito em suas contas, totalizando mais de R$ 297 milhões em restituições.

O dinheiro tem o prazo de estar depositado até o dia 17 de fevereiro na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Esse dinheiro depositado é totalmente corrigido pela taxa Selic.

Confira quem está no quadro das pessoas que receberão neste lote: estão 2.851 idosos acima de 80 anos, 14.541 contribuintes entre 60 e 79 anos, 1.838 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 6.052 contribuintes que têm como maior fonte de renda o magistério, professores.

Caso tenha direito e o valor não caia na conta, você pode: procurar uma agência do Banco do Brasil ligar para 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Para mais informações o interessado deve ligar para o Receitafone (146) checar pelo app Pessoa Física, disponível para Android e iOS. Ainda tem a opção de acessar no site para consulta do nome na lista https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp.

Ariane Pio

Da Reportagem Local