Espetáculos de Reinauguração Do Teatro Começam Hoje

Depois de quatro anos finalmente a reinauguração do Teatro Aniz Pachá será realizada hoje (16), as 20h , com o espetáculo Romeu e Julieta. O diretor Marcelo Lazzaratto convidou dois atores veteranos das artes cênicas brasileiras: Miriam Mehler e Renato Borghi para viver os papeis dos jovens apaixonados.

Mas falar do teatro sem contar a história dele seria totalmente injusto, pois o Aniz Pachá é um teatro memorável das obras nos 101 anos de Catanduva. O espaço foi inaugurado no dia 18 de janeiro de 1981 na gestão do prefeito Warley Agudo Romão naquela época, no mês de inauguração o público prestigiou o consagrado pianista brasileiro Pedrinho Mattar e o mímico Ricardo Bandeira com as apresentações “Carlitos no Circo” e “Brazilian Miami Comedy” entre muitos outros espetáculos e apresentações.

Com estrutura moderna para a época, o projeto arquitetônico classificado como helênico e arrojado foram desenvolvidas pelo casal Bila e Luiz de França Roland, sendo posteriormente remodelado nos anos 1999/2000. No dia 17 de março Rossi Campos e Cláudia Barioni foram às primeiras artistas que pisaram no palco com a peça as sereias da zona sul com texto de Miguel Falabella a noite ainda teve apresentação ao ar livre com a orquestra experimental de São Carlos.

E nessa última reforma 2016/2019 possibilitou à renovação completa do piso, a cobertura do palco, a plateia, sendo também reformada a área técnica, camarins, infraestrutura, pintura, iluminação e sistema contra incêndios. Já em questão de acessibilidade foi construída uma rampa para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida com instalação de plataforma elevatória e piso tátil. Hoje o prédio tem capacidade para 414 lugares com 389 poltronas fixas além de 15 poltronas móveis e 10 lugares adaptados e reservados para pessoas com deficiências. Verdadeiro protagonista da cultura e da história de Catanduva.

No sábado (17), o espetáculo Goitá e no domingo (18) a peça Henriques.

Ariane Pio

Da Reportagem Local