Espetáculo Infantil Inspirado Em Shakespeare É A Atração De Hoje No Teatro Municipal

A Cia. Vagalum Tum Tum, com o espetáculo Henriques, será a atração no palco do Teatro Municipal Aniz Pachá hoje, domingo, às 16h00, trazendo uma peça que se trata de uma livre adaptação da trajetória do Rei Henrique V, de William Shakespeare, para toda a criançada. O valor dos ingressos é R$ 5,00 para credenciados do SESC, R$ 8,50 a meia e R$ 17,00 a inteira. Crianças menores de 12 anos não pagam.

“A peça foi uma das mais premiadas em 2016 na categoria, recebendo o Prêmio APCA 2016 de Melhor Espetáculo Infantil com Texto Adaptado; Eleito pelo Guia da Folha Melhor Espetáculo Infantil do ano de 2016; Indicado a seis categorias do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil de Jovem 2017 (Melhor espetáculo, Melhor Texto Adaptado, Direção, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino, Melhor Ator Coadjuvante). A programação de reinauguração do Teatro Municipal Aniz Pachá foi concebida pelo Sesc São Paulo”, diz a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do Sesc.

A faixa indicativa para assistir ao espetáculo é livre, e os ingressos podem ser obtidos pelo site sescsp.org.br/catanduva, ou indo pessoalmente até a Central de Atendimento do Sesc Catanduva.

História

“O príncipe Henrique é um jovem que vive na companhia de seus amigos arruaceiros Falstaff e Pistola. Juntos eles fazem muitas estripulias e são muito mal vistos pelas pessoas da cidade. Seu pai, o rei Henrique IV, já está velho e muito preocupado com o destino da Inglaterra, já que seu sucessor, o príncipe Henrique, não parece muito interessado em tomar juízo e ser a pessoa responsável que todos esperam que ele seja como príncipe herdeiro. Próximo de sua morte, o rei Henrique IV faz com que o príncipe Henrique jure que será uma nova pessoa e que será um grande rei. Henrique faz o juramento e antes de morrer seu pai lhe diz que quando for rei ele deve atacar e vencer a França de uma vez por todas, já que os dois países estão em disputa por territórios há muito tempo. Ao se tornar rei, Henrique, que agora é Henrique V, cumpre suas promessas, e precisa abandonar a vida de fanfarrão e também todos os antigos amigos. Falstaff e Pistola são ignorados e expulsos pelo antigo amigo e novo rei e sofrem muito com isso”.

