Espetáculo Goitá É A Atração Deste Sábado No Teatro Municipal Aniz Pachá

Diretora de uma das companhias que irá se apresentar, já recebeu prêmio internacional

A Cisne Negro Cia de Dança, em parceria com a Cia. de Teatro Pia Fraus, irá apresente hoje (17) o espetáculo Goitá, fazendo parte da programação de reabertura do Teatro Municipal Aniz Pachá. A apresentação, que tem faixa indicativa livre, será às 20h00, e ingressos podem ser adquiridos pessoalmente na Central de Atendimento do Sesc. Os valores são R$ 7,50 para quem tem a credencial, R$ 12,50 a meia, e R$ 25,00 a inteira.

A apresentação promete abordar o universo da cultura popular brasileira através dos bonecos de mamulengos, transformando-os em ‘bailarinos’. A diretora artística da Cisne Negro, Dany Bittencourt, em entrevista ao O Regional, falou da expectativa que vem com a apresentação, bem como sobre a importância da Cidade Feitiço para o companhia de dança: “A expectativa está muito boa. Primeiro porque Catanduva, pra Cisne Negro, é uma cidade muito especial, pois meu pai nasceu em Pindorama, mas a família Bittencourt inteira é de Catanduva. E também, porque o espetáculo Goitá é algo novo, recém-estreado pela companhia, brasileiríssimo e cheio de ritmos e cores, sendo bastante diversificado, assim como é o nosso Brasil”. Vale lembrar que a programação de reinauguração do Teatro Municipal Aniz Pachá foi concebida pelo Sesc São Paulo.

A mãe de Dany, a fundadora e diretora artística Hulda Bittencourt, também da Cisne Negro Cia de Dança, recebeu em julho um prêmio da Royal Academy, o ‘Fellowship of the Royal Academy of Dance of London’, uma das honrarias mais importantes concedidas a pessoas que trabalham com esse método de dança por muitos anos. Hulda esteve pessoalmente em Londres para receber o prêmio.

Companhias

“Com 42 anos de existência, a Cisne Negro tem em seu repertório vários espetáculos com uma matriz popular e brasileira além de uma história dedicada à dança. Detentora de prêmios e críticas nacionais e internacionais, a Companhia acredita que a cultura é uma ferramenta de transformação e socialização. Um pouco mais jovem, a Companhia Pia Fraus, com seus 35 anos, já produziu dezenas de espetáculos, apresentando-se em 24 países diferentes nos principais festivais nacionais e internacionais de teatro. Destacam-se entre os espetáculos ‘100 Shakespeare’, ‘Navegadores’, ‘Kachtanka’ e ‘Bichos do Brasil’. O elo entre as duas cias permitiu a construção e ousadia em integrar as linguagens da dança ao teatro popular de bonecos e de se aventurar na criação de uma linguagem artística própria, trazendo assim uma nova proposta para o público”, informa nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do Sesc.

“Acredito que o espetáculo irá agradar e muito o público. Fizemos belos ensaios com pessoas de fora assistindo e todos se encantaram e se arrepiaram. Os bailarinos vão entrar com tudo em cena, e os que forem assistir podem esperar por muita sensibilidade, arte, dança, alegria e energia positiva”, finaliza Dany.

Da Reportagem Local