Espetáculo De Jazz ‘Alice No País Das Maravilhas’ Será Realizado No Sábado

As alunas de jazz das oficinas culturais, da Secretaria Municipal de Cultura apresentam a clássica história de “Alice no País das Maravilhas” que ganha uma versão especial. O evento será realizado no Teatro Municipal Aniz Pachá. A apresentação está marcada para as 19h deste sábado (16), a entrada é solidaria com 1 kilo de alimento.

O show contará com a participação de 30 bailarinos das oficinas de jazz iniciante e jazz baby, com a adaptação da história de Alice. O espetáculo terá 40 minutos de duração e trará o jazz musical e a direção e coreografia do show são de Thaynná Trida.

A apresentação promete encantar a plateia. “Dentro do jazz encontramos outras vertentes artísticas do mesmo estilo, o espetáculo passará por todas elas, porém em sua maior parte, segue a técnica do jazz musical, usando de encenação, sem fala para contar a história através da arte”, explica a coreógrafa.

Segundo Thaynná, o espetáculo conta a história da Alice em uma festa onde só ela consegue enxergar o Coelho Branco. Em sua procura, acaba caindo em um buraco que a leva para o País das Maravilhas. Neste mundo, Alice encontra o Coelho, o Chapeleiro e a Rainha Branca. Todos os personagens são representando pelas alunas da turma de jazz iniciante que tem de 8 a 17 anos.

O mundo precisa ser salvo da Rainha de Copas, seus apoiadores e o exército de cartas, que são representados pela turma de jazz baby, com crianças de 4 a 7 anos. “Durante a luta, Alice consegue derrotar os inimigos devolvendo a coroa a Rainha Branca, todos comemoram e se despedem de Alice que retorna ao encontro de sua mãe”, complementa Thaynná.

Ariane Pio

Da Reportagem Local