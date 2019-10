Espetáculo ‘A Fantástica Fábrica Da Química’ É Apresentado, Hoje, no Barão

Hoje, dia 30 de outubro, o espetáculo ‘A Fantástica Fábrica da Química’ irá se apresentar na Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Catanduva, às 19h00. A peça já foi exposta para mais de 200 alunos do Ensino Médio em duas instituições de ensino de Catanduva – Escola Estadual Dr Nestor Sampaio Bittencourt e câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -.

Criada em junho de 2019 e roteirizada por Peter Davyd e Gabriele Erchenberger, sob coordenação do professor João Henrique Saska Romero, a peça se trata de uma releitura da obra ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, onde se introduziu conceitos e experimentos químicos a fim de despertar a curiosidade e interesse do público para esta área da ciência. Utilizando recursos laboratoriais e artísticos, os realizadores abordam, de forma inusitada e cômica, conceitos gerais de química e segurança em laboratórios, bem como temáticas menos técnicas, mas que ainda assim merecem atenção, como bullying escolar.

Contando com a liderança da aluna Isabella Toschi, os alunos participantes do show confeccionaram o cenário artesanalmente sob orientação de Natasha Kuhn. Já outros alunos dão vida aos famosos Oompa Loompas, que divertem o público com paródias e danças das músicas originais presentes no filme lançado em 2005.

Elaborada a partir de um projeto dos participantes do Pibid – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do IFSP, a peça tem, como público principal, alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Cursos técnicos ou superiores na área de Química, bem como ao público em geral que queira ter uma imersão da temática abordada.

