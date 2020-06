Especialistas Trazem Documento Para Um Bom Sono Em Tempos De Pandemia

Em 2015, a Fundação Nacional do Sono divulgou as recomendações de duração do sono segundo faixa etária; porém, atualmente, devido ao isolamento social, alguns distúrbios se intensificaram como sono desregulado, horário para dormir e acordar alterados, insônia, alteração de humor, ansiedade, dentre outros, são os vários problemas que muitos estão passando neste momento totalmente atípico.

O Grupo de Pesquisa Cronobiologia aplicada à saúde coletiva do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh) da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) produziu um documento com orientações a fim de que as pessoas possam desfrutar de um sono mais tranquilo, restaurador, já que a principal queixa, atualmente, por conta da pandemia, segundo a pesquisadora do Cesteh Liliane Teixeira, foram as de saúde mental relacionadas ao confinamento, o que altera bastante o descanso.

Confira algumas dicas: Mantenha horários regulares para deitar e acordar, Evite cochilar durante o dia; se necessário, limite o tempo de sono para um único cochilo com duração menor que 30 minutos, e não cochile depois das 15 horas, Mantenha tranquilidade no ambiente em que se dorme (evite TV, rádio, computador etc.), Evite ir dormir com fome ou alimentado em excesso; procure fazer uma refeição leve antes de dormir, contendo leite e seus derivados. Ainda há muitas outras dicas quem tiver interesse pode acessar o documento no site http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/ckeditor/files/qualidade_sono_3.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook