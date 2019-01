Especialistas do Albert Einstein Visitam Hospital Padre Albino

Especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein visitaram a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Padre Albino (HPA). Essa foi a segunda vez que os profissionais se reuniram em visita técnica em Catanduva. Participaram do encontro, a enfermeira especialista em melhorias, Flávia Franco e a enfermeira especialista em prevenção e infecção do trato urinário, Dejanira Regagnin. O objetivo da visita foi o de divulgar os resultados obtidos pelo Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) implantado em fevereiro de 2018.

A visita foi feita no mês passado. A enfermeira coordenadora do Núcleo de Qualidade do HPA, Maria Cláudia Piccolo Barbosa explicou sobre os resultados obtidos até agora e após a apresentação, as especialistas visitaram a UTI Adulto, onde fizeram apontamentos e orientaram a equipe sobre os cuidados. Maria Cláudia encerrou agradecendo e motivando a todos pelos resultados. “Muitas ideias estão sendo testadas, implementadas e planejadas pelos funcionários da UTI, que em sintonia, buscam os melhores resultados”, destacou.

Também participaram da visita, o Superintendente da Fundação Padre Albino (FPA), Reginaldo Lopes, a Gestora administrativa do HPA, Renata Rocha Bugatti, o Diretor técnico do HPA, Dr. Luis Fernando Colla, o médico Infectologista, Dr. Arlindo Schiesari, o Enfermeiro Coordenador da UTI, Jefferson Rodrigo Urbano Alves, a Coordenadora do Serviço de Fisioterapia, Keity Emiliene Guim e a Enfermeira do Serviço de Infecção Hospitalar, Fabiana Soares Pacheco. Também tiveram presentes todos os coordenadores de enfermagem, coordenador de hotelaria, responsável pelo SAC/Ouvidoria, nutricionistas, farmacêuticos.

“Vale ressaltar que o projeto em 10 meses de implantação já alcançou uma redução de 57% nas três principais infecções hospitalares, ou seja, 47 pacientes a menos, comparado ao mesmo período no ano de 2017”, informa a assessoria de imprensa da Fundação Padre Albino.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local