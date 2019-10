Especialistas da Prodesp Dão Dicas de Como Navegar na Internet Com Segurança

A fim de evitar riscos de fraudes por sites falsos, a Prodesp, empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo, divulgou orientações para que os internautas tomem cuidados importantes para se proteger enquanto navegam na web. De acordo com elas, o passo inicial é identificar se o endereço que aparece no navegador é realmente do órgão, e se ele se mantém inalterado no carregamento do site.

Em nota divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo, o presidente da Prodesp, André Arruda, reforça os riscos de conceder dados sigilosos em plataformas falsas: “a extensão ‘sp.gov.br’ garante que o site é oficial do Governo do Estado e seguro. Os desenvolvedores dos sites e aplicativos desconhecidos podem usar informações pessoas de forma indevida, colocando a privacidade e a segurança de dados do cidadão em risco”.

Outras dicas ressaltadas na informação são:

Criptografia

“Outra dica é verificar se a plataforma utiliza, para a troca de dados e informações, uma área segura baseada em criptografia (SSL de no mínimo 128 bits). Isso pode ser verificado pela presença no navegador de um cadeado fechado ou uma chave no canto inferior da tela. Antes de utilizar sites que pedem dados pessoais com senhas, o usuário deve checar a credibilidade, confiabilidade, solidez, segurança e eficiência do portal. Além de sites, os aplicativos desconhecidos também podem usar informações pessoais de forma indevida, colocando a privacidade e a segurança de dados em risco. Outra orientação de especialistas é de duvidar sempre de propostas milagrosas e ofertas vantajosas de qualquer tipo”.

Segurança

“Dona de um dos maiores data centers da América Latina, a Prodesp é responsável por armazenar com segurança as informações de mais de 50 milhões de pessoas. O banco de dados da empresa garante que os dados pessoais dos cidadãos estejam seguros”.

O delegado Carlos Henrique Ruiz, da 4ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Patrimoniais Praticadas por Meios Eletrônicos (que faz parte do Deic – Departamento Estadual de Investigações Criminais), também faz alertas: “é possível se prevenir de algumas maneiras: sempre mantendo atualizados os dispositivos eletrônicos, aplicativos e o sistema operacional. O internauta deve utilizar um programa antivírus e em hipótese alguma instalar software pirata. Outra dica é não utilizar os links de sites de busca para acessar os sites que deseja. O correto é digitar, manualmente, o endereço desejado na janela de navegação”.

