Especialista Revela Cinco Serviços Criados Para O Combate A Covid-19

Com a mesma agilidade que o Covid-19 atingiu todo o mundo, várias ações foram criadas para combatê-lo, desde aplicativos para rastreamento da doença até serviços e produtos para que os negócios pudessem voltar a funcionar, seguindo todas as medidas de segurança propostas pelo Ministério da Saúde.

Segundo pesquisa do IBGE sobre o impacto da crise causada pela pandemia, mais de 700 mil empresas fecharam suas portas e não irão reabrir, sendo que 99,8% eram de pequeno porte. Mas mesmo em meio ao caos econômico, empresas voltadas para segmento da saúde foram as que mais vendaram e ampliaram seus negócios.

De acordo com Antonio Carlos Vendrame, fundador de empresa especializada em Saúde e Segurança do Trabalho, com a pandemia houve serviços que se tornaram de extra necessidade e continuarão no pós pandemia.

Consultoria para Biossegurança: Realizada sob demanda por meio de um diagnóstico minucioso feito em cima da realidade do cliente, seu segmento e nível de exposição ao vírus. Com esse relatório pronto, são definidos os serviços mais adequados às necessidades encontradas.

Equipamento para Sanitização de Ambientes: O equipamento absorve o ar ambiente para seu interior, que é exposto à lâmpadas ultravioletas com o poder de inativar microrganismos, inclusive os vírus. Após eliminá-los, o ar é devolvido ao ambiente totalmente limpo. Existe também um módulo no equipamento para limpeza detalhada de superfície, à base de ozônio, uma molécula com 3 átomos de oxigênio, também reconhecido como agente esterilizante. Como é um gás gerado pela ação do ultravioleta, o ozônio faz uma limpeza profunda do ambiente, ingressando onde nenhuma limpeza manual conseguiria.

Planos de Contenção: Baseados na Portaria nº 20 do Ministério da Saúde, os planos têm como objetivo a implementação de protocolos de saúde e segurança, assim como adequação de regulamentos internos, estruturação de novas ações, realização de atendimentos médicos, visitação a postos de trabalho para adequação de medidas sanitárias, entre outras medidas de combate ao vírus.

Telemedicina: Em meio a um cenário em que muitos profissionais estão trabalhando no sistema home office e não deixam de estar sob responsabilidade da empresa, a telemedicina tornou-se indispensável para acompanhá-los por meio do contato remoto e monitorá-los com relatórios individuais.

Testes Covid-19: Entre os primeiros a se tornarem mais conhecidos, existem algumas opções: o teste rápido, que detecta a presença de anticorpos IgG e IgM contra o Coronavírus, por meio de amostra de sangue, com resultado em até 10 minutos; o RT-PCR, que pesquisa o RNA do vírus, feito por swab naso e orofaringe e resultado em até seis dias; e a sorologia, que, com uma amostra de sangue pode encontrar uma doença ativa ou anticorpos por metodologia Quimioluminescência, leva em torno de dois dias para ficar pronto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

