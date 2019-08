Especialista Lista Quais Os Exercícios Físicos Da Fazer Sem Academia

Sempre temos algum motivo para procrastinar e não nos exercitarmos. Quando você sente uma vontade gigantesca de abandonar o sedentarismo e entrar na academia, a preguiça bate só de pensar em se levantar do sofá. Fazer exercício em casa é uma boa forma de começar a mudar esse padrão mental! Você não gasta nada e ainda aproveita os benefícios da prática regular de atividades físicas.

Fabricio de Lima, Personal Trainner deu dicas de exercícios físicos rápidos que qualquer um consegue fazer sozinho, em casa ou na rua. Eles não levam mais de dez minutos e podem ser incluídos facilmente na sua rotina. Ao fazer três sessões por dia (por exemplo, uma vez antes de tomar banho pela manhã, outra no seu horário de almoço e mais uma enquanto assiste televisão à noite), você já terá aquela sensação de bem-estar, além de evitar o desenvolvimento de problemas de saúde futuros, como altos níveis de colesterol, diabetes e pressão alta. De quebra, se estiver precisando, esses exercícios também vão te ajudar a perder peso. Lembre-se que antes de iniciar exercícios físicos é preciso consultar médicos especializados para que eles possam acompanhar seu processo. Caminhada: Ultimamente, ficamos muito tempo sentados, seja no trabalho, na escola, usando o computador ou assistindo televisão. Isso pode causar muitos problemas musculares e nas articulações. O simples fato de sair para caminhar com o seu cachorro já é de grande ajuda. Com certeza o seu amiguinho vai ficar muito contente com essa atitude também. Caminhar sozinho também vale – e você pode aproveitar para conhecer novos parques ou explorar o seu bairro. O importante é se mexer!

Faça abdominais: Caso você não conheça tipos de sessões de abdominais o suficiente para preencher os dez minutos, a internet está cheia de dicas para isso. O abdominal é um ótimo exercício para fazer em casa, pois não exige muita orientação. Eles também são boas opções de treino para perder barriga. O vídeo mostra vários exercícios para serem feitos justamente em dez minutos! Faça tarefas domésticas: Você já percebeu como lavar a louça é muito mais divertido ao ter músicas agitadas como trilha sonora? Pois é, além de ser impossível não se mexer. Varrer a casa, aparar algumas plantas no seu jardim, arrumar as camas e passar aspirador são ótimos exercícios para fazer em casa. E a melhor parte é que você já tira os itens da sua lista de afazeres domésticos.

Faça ioga: Também há vídeos na internet aos quais você pode assistir e seguir passo a passo. Depois de algum tempo você pode até conseguir fazer igual à moça da foto que abre este texto! Além de ser relaxante, praticar ioga por 10 minutos será um ótimo exercício para fazer em casa. É simples e você só vai precisar de um tapetinho ou canga. A magrela. Podemos ver vários incentivos ao uso das bicicletas, por exemplo, uma cidade norueguesa que paga quem andar de bike e uma rede de albergues que oferece vantagens a quem viaja de bicicleta. Com razão, pois elas trazem inúmeros benefícios, não só à saúde, mas também ao meio ambiente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local