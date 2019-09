Especialista dá Dicas de Como Enfrentar a Baixa Umidade do Ar

A baixa umidade do ar em Catanduva tem deixado todos em alerta. Com 18% de umidade relativa do ar e temperaturas que chegaram a 38°C causando desconforto, mas algumas atitudes podem ajudar a diminuir os problemas causados pela falta de chuva. De acordo com a pneumologista Marcelo Macchione, os cuidados com a saúde começam sempre com uma boa hidratação e alimentação saudável. “Antes de qualquer coisa, é sempre importante a pessoa assumir uma alimentação saudável e se hidratar bastante. Além disso, quando estiver em casa, deixar o ambiente livre para a circulação de ar, bem limpo “, disse o médico.

Com a queda da umidade, existem duas preocupações principais para a saúde. Além do ar poluído, as vias aéreas ficam mais ressecadas, o que favorece a intensificação de problemas respiratórios. “Com toda esta baixa de umidade, fica mais difícil para a via respiratória se defender do ar com a qualidade ruim principalmente para crianças e idosos”, falou o pneumologista.

Atualmente está em alta o uso de umidificadores, que podem ajudar a melhorar a qualidade do ar dentro de casa. Existem vários tipos, mas o uso deles também deve ser controlado. “Esses umidificadores mais modernos jogam uma névoa bem fina, que dificilmente vai deixar todo o ambiente úmido. Recomendo que a pessoa utilize 3 a 4 horas antes de deitar e desligue-o. Se o ambiente tiver almofadas e cortinas, tanto vapor pode provocar o surgimento de fungos, o que não é saudável”, alertou o médico.

Muitas lojas e farmácias aproveitam para lucrar com as vendas desses equipamentos que saem em media R$ 70 a R$ 280 reais. “Nesses últimos dias vendemos os quatro aparelhos de umidificador da farmácia e já encomendamos mais uns oito, pois a procura está grande, tem até uma lista de espera” disse Márcio Helênico, gerente de uma farmácia.

Dr. Marcelo sugere que quem não tem um umidificador pode fazer receitas simples como uma bacia com água ou toalha molhada ajuda bastante a deixar o ar mais úmido e melhora as vias respiratórias.

Além disso, é fundamental o consumo de líquidos para evitar a desidratação durante os períodos de seca. Nesta época do ano, a prática de atividades físicas sem controle pode ocasionar problemas graves de saúde, como forte desidratação. O pneumologista recomenda a seus pacientes que as atividades físicas sejam realizadas em horários específicos evitando o período das 10h as 16h.

