Especialista dá dicas de coaching para quem encontra dificuldades na carreira

Mais difícil do que um profissional trocar de carreira ou ter dificuldade em lidar com sua carreira, é ver que grande parte dos jovens também tem dificuldade em sua carreira, principalmente no que tange a escolha profissional. Toda escolha não vem só, porque para escolher uma opção você precisa abrir mão de várias outras, e aí o problema começa a tomar forma. Quando você tem uma carreira iniciada, quando já há uma caminhada profissional, muitos fatores contribuem positivamente para você se recolocar no mercado e conquistar uma nova opção de trabalho.

O especialista em escolha profissional, carreira, liderança e recolocação profissional, Luciano Muchiotti, comentou sobre o assunto. “Os jovens especificamente que estão em busca da sua primeira oportunidade profissional e já pensando em uma carreira de sucesso, as dificuldades são visivelmente maiores, tendo em vista que grande maioria das empresas optam por pessoas com alguma experiência, e uma outra parte consegue oferecer oportunidades para iniciantes. Mas o problema não é só esse, a questão é que a lei da oferta e da procura prevalece nas relações de emprego, e quando a empresa enfrenta qualquer dificuldade financeira esse processo torna-se ainda mais dificultoso, pois a empresa tendo o mercado oferecendo uma grande massa de candidatos, ela faz com que o seu processo seja o mais restritivo possível para que ela selecione realmente aquele melhor candidato. Independentemente das dificuldades que se encontra para a busca de uma oportunidade de trabalho, ou se você é um estudante que está em busca da sua primeira oportunidade de carreira, ou ainda se você já é um profissional e que está buscando a sua recolocação profissional, o diferencial de qualquer um será a preparação para iniciar ou se recolocar. Essa preparação passa obrigatoriamente por: ter uma análise do perfil, ter um currículo atraente, um perfil campeão nas redes sociais, saber buscar as oportunidades e como buscar, saber como está se comportando nas entrevistas, e ter um plano para o acompanhamento”, destacou.

Luciano ainda explicou que muitos não fazem o uso do autoconhecimento. “A grande maioria das pessoas não faz e/ou desconhece um processo de autoconhecimento, e muitas vezes também não sabe e nem imagina porque é que tem dificuldades em conseguir um trabalho ou retornar ao mercado de trabalho. A culpa pode realmente recair sobre as empresas e aos seus processos de seleção de pessoas tão difíceis e entendo que não é justo, porém já que o termo culpa apareceu, dizer que a culpa está somente na dificuldade dos processos, seria injusto. O que quero dizer com isso é que se alguém consegue a oportunidade, e é óbvio que alguém vai conseguir, seja ela para o primeiro emprego ou a recolocação é porque aquele ou aqueles candidatos estavam mais bem preparados, e por isso mérito para eles”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local