Especialista Alerta Sobre a Importância dos Cuidados Com a Saúde dos Olhos

A visão é um dos sentidos mais importantes e complexos do corpo humano e a sua falta pode trazer diversos empecilhos para o nosso dia a dia. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a visão, o Dia Mundial da Visão foi celebrado ontem, dia 08. A data é comemorada sempre na segunda quinta-feira de Outubro.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. No Brasil, a estimativa é que há mais de 1,2 milhão de cegos, de acordo com Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). No entanto, a OMS também estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira são evitáveis e/ou tratáveis.

De acordo com a oftalmologista Thaissa Faloppa Duarte, os dados reforçam a importância de chamar a atenção da população para a prevenção, destacando os cuidados com a visão. “É fundamental propagarmos o conceito de promoção de saúde de forma preventiva, ao contrário do que acontece hoje, em que muitos pacientes apenas procuram o médico no momento que precisam tratar uma doença”, destaca.

A oftalmologista ainda afirma que diversas doenças oftalmológicas são assintomáticas (não apresentam sintomas) e provocam progressivas perdas visuais sem que a pessoa perceba. “Enxergar bem nem sempre é sinônimo de boa saúde ocular. Portanto, não espere apresentar algum sintoma para procurar um oftalmologista. A prevenção e os cuidados diários com a saúde ocular são imprescindíveis”, alerta a médica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local