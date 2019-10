Especial Para As Crianças Com O Projeto Ciranda Das Seis Cordas

Aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, o projeto Ciranda das Seis Cordas utiliza a música como ferramenta no processo educativo. A iniciativa movimenta a Semana da Criança de Catanduva e, ontem (07) foram cerca de 200 alunos da escola Mário Juliano Pozetti que participaram da atividade, que é gratuita.

Hoje (08) serão realizadas duas sessões na Biblioteca Municipal. A primeira às 8 horas e a segunda às 13h30, com vagas abertas para agendamento. Na quarta-feira (09), a atividade será às 14h, no mesmo local. Na quinta-feira (10), os alunos da escola Virgílio de Arruda Mendes receberão a atração, às 14h.

O projeto faz parte do Edital de Incentivo às Artes e é idealizado por Tarciso Pirolla, que é músico e professor de violão, com experiência de mais de 45 anos. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e conta com um total de seis apresentações.

Com o intuito de desenvolver habilidades criativas e sociais através da interação entre os jovens e com canções conhecidas, o projeto conta com Cantigas de Roda, Contação de Histórias, Batalha de Charadas e a atividade Conhecendo as Notas Musicais.

As participações especiais são de Rafael Jorda, como contador de histórias, e Yara Maria no vocal. “Sabendo o quanto é importante a música em nossas vidas, o Ciranda das Seis Cordas contribui com a educação no município de Catanduva e traz inúmeros benefícios para as gerações futuras”, complementa Tarciso Pirolla.

“As escolas que tiverem interesse em participar da atividade podem realizar o agendamento e conferir a apresentação”, reforça a secretária de Cultura, Cris Anovazzi. O telefone para agendamentos é (17) 3531-5100.

Ariane Pio

Da Reportagem Local