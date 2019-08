Escritura Sem Habite-Se Está Bem Próxima De Famílias Carentes Conseguir

Documento expedido pelas prefeituras atestando que os imóveis podem ser habitados

O Diário Oficial da União publicou na sexta-feira (9) uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que beneficia famílias carentes. O texto permite que famílias pobres obtenham a escritura de suas casas sem a necessidade de apresentar o Habite-se.

As únicas exigências são que a família comprove que reside no imóvel a, pelo menos, cinco anos e que seja uma casa térrea. Ele também deve estar dentro de uma zona de moradias de baixa renda.

Em nota a Prefeitura de Catanduva esclarece que a nova legislação está em análise na Secretaria de Administração e também no Cartório de Registro de Imóveis. Em síntese, a norma desobriga os cartórios a exigir o habite-se a famílias de baixa renda ao averbar a construção do imóvel, para construções finalizadas há mais de cinco anos. A Prefeitura reitera, apesar disso, a importância do habite-se como documento que garante segurança e resguardo aos cidadãos com relação à sua propriedade.

Segundo informações com o 1° Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Catanduva já está tendo procura e a medida é bem polêmica, os funcionários estão aguardando ordens de como proceder e em breve o serviço já estará disponível. O Habite-se é um documento expedido pelas prefeituras atestando que os imóveis podem ser habitados. Ele precisa ser solicitado e é pago. Além disso, para pedir o Habite-se o solicitante deve ter em mãos o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que também é pago.

Com a escritura em mãos, o proprietário poderá vender a casa. A medida beneficia 7 milhões de famílias brasileiras, de acordo com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

Ariane Pio

Da Reportagem Local