Escritora Itajobiense Tem Seu Quinto Livro Publicado Pela Amazon E Clube Dos Autores

No dia 29 de outubro foi comemorado o Dia nacional do livro e na cidade de Itajobi, próximo à Catanduva, a escritora Natália Favareto, de 31 anos, lançou o seu quinto livro.

O seu novo livro se chama ‘A vida é uma história’ e no momento está disponível no Clube de Autores no formato impresso e também em formato e-book, a história traz textos e poemas sobre os vários momentos da vida, em dias bons e dias não tão bons, a autora ainda conta que esses poemas e textos fazem com que o leitor possa repensar sua vida.

A escritora conta que descobriu o amor por escrever quando tinha 14 anos, na época ela ainda só fazia poemas e então decidiu criar um livro e o seu hobby virou uma profissão, mas só foi por volta de 2010 que realmente ela escreveu seu primeiro livro intitulado ‘Ele e Eu’ lançado apenas em 2017.

Segundo a autora seu grande objetivo é alcançar muitos leitores para que possam ler seus livros, segundo ela escrever para pessoas e pelas pessoas. E como estamos na era digital, Natália teve também a ideia de criar um site onde pudesse publicar pequenos textos ou poemas, aonde os seus leitores, no caso internautas, pudessem compartilhar e assim também pudessem partilhar o feedback de sentimentos com a autora.

Ela contou com ajuda e apoio de amigos, famílias, irmãos, primos e seus pais a cada trabalho novo que ela realizava e eles sempre de maneira positiva incentivando ela continuar a escrever.

Biografia da autora: Ele & Eu; Entre Segredos; A Cafeteria; Loja de Conveniência: Um conto de Natal e o novo A Vida é uma História.

Pela Amazon são todos virtuais, onde é possível ler em qualquer lugar pelo celular, tablete, computador, e pela Clube de Autores são os livros físicos.

‘A vida é uma História’ é um livro que surgiu de histórias, poemas e textos inspirados no meu site www.nathaliafavareto.com.br . O livro traz relatos sobre o cotidiano, os sonhos e nos faz refletir sobre nós mesmos. O livro também vai ganhar uma versão em audiobook que vou postar no meu canal no Youtube. (Nathalia Favareto).

Livros Gratuitos – O Wattpad é uma plataforma de leitura gratuita existem dois livros publicados de Natalia. Para ler é só baixar o aplicativo e procurar pelos livros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local