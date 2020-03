Escritora Espírita Célia Diniz Realiza Palestra Essa Semana em Catanduva

Catanduva receberá a escritora e palestrante Célia Diniz. O evento será realizado em duas associações espíritas e vai abordar temas diferentes. A escritora é atual presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, instituição fundada pelo médium Chico Xavier em Pedro Leopoldo, MG. A palestra será aberta ao público e na ocasião haverá sessão de fotos e autógrafos. No dia 12 de Março, às 20h, na Associação Espírita Semeador, a palestrante abordará o tema “Minhas Experiências com Chico Xavier”. Já no dia 13, às 20h, no Centro Espírita Bezerra Mendes, a escritora vai falar sobre seu livro “Vencendo a Dor da Morte” que relata a história marcante do seu encontro com o médium Chico Xavier, após a perda dos seus dois filhos.

Além de assumir a presidência da CELG, Célia foi retratada como protagonista de uma das histórias do filme “As mães de Chico Xavier”, conviveu com Chico desde a infância, seus pais participaram de atividades desde 1948 no Luiz Gonzaga juntamente a Chico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local