Escritora dá Dicas Para Estimular as Crianças à Leitura Durante a Quarentena

Com o objetivo de oferecer dicas de como os pais podem aproveitar o isolamento social com as crianças em época de quarentena, a escritora Goimar Dantas lançou o livro “A Arte de Criar Leitores: reflexões e dicas para uma mediação eficaz” pela editora Senac. A obra contém não apenas reflexões teóricas sobre o universo dos livros e da leitura, mas também traz dicas importantes para todos os que buscam despertar no outro o gosto e o amor pela prática.

A primeira dica de acordo com Goimar é escolher um livro que você goste e demonstrar entusiasmo ao apresentá-lo. Depois comece mostrando a capa, contracapa, dizendo o nome do autor. A escritora ainda ressaltou que é importante praticar uma boa entonação durante a leitura, alterando o tom de voz dependendo dos personagens do livro e da situação que ele apresenta. Além disso, é imprescindível fazer com que o filho entre de cabeça no universo da obra, não é necessário explicar as palavras difíceis do texto, somente se houver dúvida.

Outra sugestão da escritora é perguntar para a criança o que ela mais gostou da história, o que sentiu durante a leitura, se já passou por alguma situação parecida ou se gostaria de viver em sua vida algo que o livro apresentou. Goimar afirmou que é importante que a criança expresse, troque ideias e se sinta à vontade para falar o final. É para finalizar a autora ressalta que é preciso ler “com” a criança e não “para” ela. Mediar à leitura é um tipo de entrega, de dança, de ritual; contar com a participação, a alegria e a integração do outro torna tudo mais mágico e bonito.

Myllaynne Lima

