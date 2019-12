Escritor Catanduvense lança segundo livro de Sua Autoria com Boas Expectativas

O catanduvense Fernando Fontana, lançou o segundo livro de sua autoria, cujo título é “O Triste Destino da Namorada do Ultra Homem”. A obra conta sobre a história de um detetive que é contratado para investigar o desaparecimento de Laura Larsen, conhecida por suas reportagens polêmicas, pelas inimizades cultivadas nas mais altas esferas de poder e por seu suposto envolvimento amoroso com o Ultra-Homem.

Formado em História, Fernando contou que sempre gostou de escrever. “Este é o segundo livro lançado por mim. O primeiro foi em 2018, um romance chamado ‘Deus, o Diabo e os Super Heróis no País da Corrupção’ e esse ano publiquei por contra própria o livro bolso chamado ‘Procura-se Elvis Vivo ou Morto’, ambos com o mesmo protagonista, detetive Lucca Carrara. Eu gosto de escrever, acho que esse é o ponto principal, gosto de colocar as minhas ideias no papel e ver elas tomarem forma. Também adoro quando alguém me diz que leu algo que eu escrevi e gostou ou se identificou. Se um dia escrever se tornar obrigação ou me entediar, eu paro”, comentou.

O mais recente trabalho explana sobre a violência contra a mulher. “O livro é uma trama que mistura super heróis, investigação e aborda a violência contra a mulher. Foi desenhada por Ivan Lima, responsável por ilustrar histórias de terror e tem roteiro adaptado e diagramação de Sid Castro”, destacou Fernando.

O escritor tem boas expectativas para o próximo ano e contou que pretende lançar outros livros. “Eu pretendo escrever outros livros, inclusive o segundo da coleção de livros bolso deve sair ano que vem, cujo título provisório é ‘Os Marcianos também traem’. Também deve ser lançado um site com a loja virtual até a metade de 2020. Caso alguém queira acompanhar o meu trabalho, é só acessar www.fernandofontanaescritor.com”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local