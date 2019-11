Escorpiões Aterrorizam Frequentadores Do Parquinho No Aeroporto

Alguns frequentadores do Parque Papa João Paulo II na parte do playground infantil onde encontraram escorpiões saindo em meio a areia. As mães no caso ficaram chocadas e com medo, pois os insetos foram encontrados a poucos centímetros de onde crianças estavam brincando.

Uma delas procurou O Regional para reclamar do atendimento que ela fez junto a Equipe Municipal de Combate ao Aedes (EMCAa), que afirmou que “nada podia fazer pois a demanda está grande em capturar e dedetizar locais onde já está tendo muitos casos de escorpiões”.

A mãe relata que contou para outras mães evitando assim de não levar seus filhos para passear e brincar naquela área.

Entramos em contato com a Prefeitura para saber a posição sobre o assunto, que em nota avisou: “A Prefeitura de Catanduva interditou o playground do Parque Papa João Paulo II, no Jardim Aeroporto, para manutenção. O espaço vai passar por melhorias. O serviço começou na manhã desta quinta-feira, 31, e envolve equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Inicialmente, o banco de areia será removido para que a manta permeável que fica sobre o solo e facilita a drenagem de água seja reparada. A medida preventiva foi tomada depois da reclamação de surgimento de escorpião no local. O caso foi levado à Secretaria Municipal de Saúde e os agentes de endemias fizeram uma varredura na área na tarde desta quarta-feira, dia 30. Nenhum escorpião foi encontrado. Porém, a equipe apontou para a necessidade de limpeza mais profunda para evitar qualquer tipo de risco.

Diante da reclamação quanto ao aparecimento de escorpião no espaço público, o setor alerta: em época de chuvas, as ocorrências dessa natureza costumam aumentar. Isso porque o animal sai do molhado para buscar abrigo em local seco. Além disso, a melhor forma de evitar a proliferação de escorpiões é acabar com as baratas, seu principal alimento”.

O período do calor exige maior cuidado dos brasileiros em relação aos acidentes com escorpiões, já que o clima úmido e quente é considerado ideal para o aparecimento desse tipo de animal peçonhento, que se abriga em esgotos e entulhos. É fundamental a limpeza do ambiente e a adoção de hábitos simples, de acordo com o Ministério da Saúde, para prevenir picadas.

No ambiente urbano, a orientação para evitar a entrada de escorpiões em casas e apartamentos é usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Os cuidados incluem ainda afastar camas e berços das paredes e vistoriar roupas e calçados antes de usá-los. Já em áreas externas, a principal dica é manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico.

Os grupos considerados mais vulneráveis são trabalhadores da construção civil, crianças e demais pessoas que permanecem grande parte do tempo dentro de casa ou nos arredores e quintais. Nas áreas urbanas, também estão sujeitos a picadas trabalhadores de madeireiras, transportadoras e distribuidoras de hortifrutigranjeiros, que manuseiam objetos e alimentos onde os escorpiões podem estar escondidos. Todo cuidado é pouco.

Ariane Pio

Da Reportagem Local