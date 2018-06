A Escolinha de Xadrez do Padre Osvaldo está com inscrições abertas. As aulas são gratuitas e com opções de horários de turmas. A escolinha é uma parceria entre o Clube de Xadrez de Catanduva (CXC) e Paróquia Imaculada Conceição. As aulas acontecem nos dois períodos manhã e tarde. O objetivo do projeto é atender crianças e adolescentes que pertencem a Igreja com uma atividade que oferece bem-estar no contra turno escolar.

“O xadrez é jogo que auxilia no raciocínio lógico, na tomada de decisões e no desenvolvimento intelectual”, informa o presidente do honra do CXC Antônio Celidônio Ruette.

Os responsáveis pelas crianças e jovens, interessados em participar, devem procurar a secretaria da Paróquia e preencher o cadastro. Tem quatro opções de turmas com aulas às quartas e sextas-feiras: Turma I das 9h às 10 horas; Turma II das 10h às 11 horas; Turma III das 14 horas às 15 horas e Turma IV das 15h às 16 horas. As aulas de quinta-feira serão das 19h às 20h30 e é aberta a todos os interessados.

De acordo com o presidente do CXC Gleison Begalli, a cidade é referência nacional quando o assunto é xadrez e o projeto desenvolverá novos talentos na prática esportiva.

“A ideia central, segundo o presidente de honra do Clube de Xadrez de Catanduva, Antônio Celidônio Ruette, é dar continuidade a um trabalho que elevou o nome de Catanduva como uma referência nacional na prática do xadrez. O trabalho a que se refere Antônio Ruette era o Projeto Xadrez para Todos, que através de uma Lei Municipal de autoria do ex-vereador Nelson Lopes Martins, permitia um convênio da municipalidade com o CXC, levando xadrez a mais de mil crianças de escolas públicas. A Lei acabou sendo considerada inconstitucional, por uma ação do Ministério Público, o que inviabilizou o projeto de ter continuidade naquele formato”, informa Begalli, responsável por comandar o xadrez em Catanduva há mais de 20 anos.

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3523-6244 (Paróquia Imaculada).

Karla Sibro

Da Reportagem Local