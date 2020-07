Escolas Públicas Têm Até 6ª-Feira Para Inscrever-Se Na Competição USP De Conhecimentos

O concurso mais conhecido como Vem Pra USP, está com inscrições abertas e os estudantes de ensino médio de escolas públicas do Estado de São Paulo devem ficar atentos porque termina às 22h desta sexta-feira (24), o prazo para inscrição na 4ª Edição da Competição USP de Conhecimentos (CUCo).

A atividade tem como objetivo incentivar o aluno a ingressar nos cursos de graduação da USP e, ao mesmo tempo, estimulá-lo a melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem os processos seletivos de acesso ao ensino superior. A CUCo faz parte do Programa Vem pra USP!, uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo e a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest).

A inscrição pode ser feita por meio deste endereço: vemprausp.org.br. A prova, também on-line, será realizada em agosto, entre os dias 10 e 14. Além de treinar para o vestibular, o aluno premiado pode ter diversos benefícios, entre eles, a isenção da taxa da Fuvest.

Como reconhecimento à dedicação e colaboração, a CUCo vai destinar até R$ 150 mil em prêmios para professores incentivadores. As escolas com maior índice de participação, de acordo com o regulamento, também serão premiadas – total de R$ 110 mil.

Neste ano, em virtude do isolamento social, a participação dos professores e de toda comunidade é ainda mais necessária para mobilizar os estudantes e incentivá-los a participarem dessa competição e seguirem rumo ao ensino superior.

Local: www.vemprausp.org.br e também siga nas redes sociais: @vemprausp.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

