Escolas Particulares Poderão Iniciar as Aulas Antes das Públicas, Afirma do Secretário

Escolas públicas e particulares deverão retomar as aulas em Setembro deste ano, mas não simultaneamente. A informação é do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares. “As escolas particulares poderão iniciar as aulas presenciais, se permitido em sua região, independentemente de as escolas públicas estarem prontas para isso. A retomada acontecerá obedecendo os critérios estabelecidos no Plano São Paulo para garantir a segurança dos estudantes, professores e familiares”, afirmou o secretário.

Já o modelo de ensino que será utilizado, se híbrido, de revezamento ou apenas para determinadas turmas ficará a critério das unidades educacionais. Rossieli destacou a importância da educação on-line nesse período em que devemos manter o máximo de distanciamento possível, porém, lembrou que algumas atividades que possuem aulas práticas não podem ser integradas nesse novo modelo. “As aulas presenciais são fundamentais e não vão deixar de acontecer. Em alguns casos, como nas faculdades de medicina, o sistema on-line não pode ser totalmente aplicado”, explicou.

Rossieli falou ainda sobre os protocolos desenvolvidos para análise das regiões do Estado e que a Secretaria de Educação observa cinco pilares para seguir com o plano de retomada: distanciamento social, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e monitoramento.

De acordo com o planejamento apresentado para São Paulo, às escolas devem retomar as atividades de forma gradual e operar com capacidade reduzida e alternância de turmas. A quantidade de alunos nas dependências das instituições será definida de acordo com a situação de cada região. “Os alunos não voltarão todos no mesmo dia. Nós começamos uma discussão inicial para a volta de 20% dos estudantes, depois conseguimos aumentar até 35%. O ‘até’ é importante, pois temos escolas que não têm a capacidade de receber 35% dos alunos e manter o distanciamento de 1,5m entre eles, por isso o revezamento deve ser feito dentro das instituições”, finalizou o secretário.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

