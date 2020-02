Escolas Municipais De Catanduva Recebem 10,4 Mil Alunos Na Segunda-Feira

Estudantes que fazem parte do Ensino Infantil e Fundamental deverão retornar à escola mais próxima de casa a partir de segunda-feira, (03). O período de férias escolares terminou e a escolas municipais, mantidas pela Prefeitura de Catanduva, estão prontas para receber 10.465 alunos na volta às aulas.

Em reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação, esta semana, os gestores das escolas foram orientados sobre a recepção aos alunos e familiares.

“Fizemos esse encontro para estimular o acolhimento dos alunos com atividades lúdicas e recreativas, envolvendo também pais e responsáveis. O objetivo é que a escola seja um espaço prazeroso e acolhedor, favorecendo a aprendizagem e o sucesso dos alunos”, ressalta a secretária Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

De olho no retorno dos alunos, alguns prédios ganharam pintura. É o caso das escolas Nelson Musa, no Alpino, Arnaldo Zancaner, na Soto, Maria Aparecida Azarite, no Santo Antônio, e Neuze Baptista, no Lunardelli. Por conta das chuvas, o trabalho atrasou, mas prossegue na escola Waldemar Aydar, no Giuseppe Spina.

As chuvas também atrasaram o trabalho de roçagem em algumas unidades. A prioridade foi dada às unidades de Ensino Infantil, mas a atividade prosseguirá após a volta às aulas até que todas as escolas estejam com jardins em ordem.

Segue em andamento, também, a implantação de cobertura nas quadras esportivas das escolas Graciema Ramos da Silva, no Solo Sagrado, e Mário Juliano Pozetti, no Nosso Teto. Nos dois casos, estão sendo feitas as bases estruturais.

Por fim, a escola Luzia Aparecida Sestito Gradella, no Residencial José Olympio Gonçalves, o Nova Catanduva I, passou por ampliação e terá quatro novas salas de aula para receber as crianças do 1º ao 4º ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local