Escolas Municipais De Catanduva Divulgam Datas De Rematrículas Com Agendamento

Mesmo com as aulas presenciais das escolas municipais de Catanduva suspensas até o dia 31/12, as rematrículas já tem datas programadas para os pais de alunos da rede de ensino.

As escolas preparam um cronograma de datas em que cada classe tem seu dia para fazer a rematrícula, tudo isso pensado para evitar aglomeração devido ao coronavirus. A data de inicio das rematrículas começa no próximo dia 10.

Os pais de alunos matriculados, isto é que vão realizar a rematrícula devem estar atentos também para levar anotado número de contato atualizado dos responsáveis e outros para quem possamos deixar recado caso o seu não esteja disponível. As escolas municipais estarão atendendo nas secretarias das 8h às 17h.

Atualmente, as escolas municipais estão com aulas on-line, a secretaria de educação municipal já realizou uma reunião para discutir como será a volta das aulas, caso ano que vem não haja mais pandemia.

Nos encontros de forma virtual foi discutido com relação à realidade e o respeito à vida, seguindo todos os protocolos de saúde constituídos. O estudo foi feito em conjunto, tendo como base documentos elaborados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime), Plano São Paulo, Todos pela Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), entre outros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local