Escolas Estaduais Recebem Projeto De Literatura Contemporânea

As escolas estaduais de Catanduva receberam nesta quarta-feira (16), o Projeto Leitura Contemporânea que reúne três autores cujas obras discutem o entrelaçamento da realidade com a ficção para conversar com alunos e professores de escolas do ensino médio. Os autores falam sobre suas experiências como escritores, respectivos processos criativos e procedimentos artísticos para os professores e alunos de 13 a 18 anos. Entre as diversas questões abordadas, está a fruição da leitura como ferramenta de discussão do cotidiano urbano brasileiro.

A programação terá o Encontro Conversa com Aline Bei que contará sobre o seu romance de estreia, O peso do pássaro morto (Ed.Nós), vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018, como Melhor Romance de Autor com Menos de 40 anos. O livro conta a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos, numa trajetória marcada por perdas.

Também terá Oficina ‘Escrevendo a Própria História’ com o escritor Marcelino Freire que, a partir de tarefas práticas, dará dicas de como dar voz a uma ideia, criar um personagem, organizar uma temática, valorizar seu repertório próprio e história de vida. E por fim, uma Oficina de Conversa com João Carrascoza, que falará sobre seu último romance lançado em 2019 “Elegia do Irmão”. Dividido em duas partes, a obra conta a vida de Mara por meio das lembranças de seu irmão. Jovem, diagnosticada com uma doença grave, Mara sabe que terá um período conturbado de tratamento, e que o apoio da família será fundamental para uma possível recuperação.

Para a professora da Escola Estadual Nicola Mastrocola, Deise Cristina Ignotti Costa, o projeto desenvolve no aluno a proximidade de algo que ele considera distante, que é o ato de escrever. “É uma atividade fundamental para todo estudante, independente dele ser um escritor ou não, o projeto mostra que o ato de escrever é tão fascinante quanto a leitura”, comentou a professora.

As atividades serão realizadas até sexta-feira (18) e abrangem as Escolas Estaduais Nicola Mastrocola, Nestor Sampaio Bittencourt e Paulo de Lima Correa. A programação conta com o incentivo do Sesc Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local