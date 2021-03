Escolas Estaduais Entram em Recesso e as Municipais Permanecem Com Aulas On-Line

O Governo de São Paulo antecipou o recesso escolar na rede estadual de ensino para suspender as atividades letivas presenciais no período de duração da fase emergencial do Plano São Paulo, determinada pelo governador João Doria (PSDB). Com isso, as escolas não terão atividades letivas do dia 15 a 28 deste mês.

As escolas estaduais poderão abrir para o fornecimento de merenda e também para a distribuição de materiais didáticos e chips de acesso à internet, fundamental para o ensino remoto. Os atendimentos serão feitos com horário marcado.

As aulas presenciais estavam previstas para ter início na próxima segunda-feira (15), mas com o anúncio do Governo Estadual e devido ao avanço da segunda onda do coronavírus, alta no número de casos positivos e hospitais locais com taxa de ocupação acima de 100%, houve a suspensão desse retorno.

As escolas permanecerão em funcionamento interno das 8h às 17h. O atendimento presencial realizado com pais e responsáveis nas escolas permanecerá suspenso.

As atividades remotas permanecem com tarefas e demais ações, entre alunos e professores, mesmo que à distância. O objetivo é manter o vínculo para que quando as aulas forem retomadas de forma presencial, o aluno se sinta acolhido em sala. As análises para o retorno gradual, seguindo as determinações do Plano São Paulo serão realizadas quando o município avançar para nova fase.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local