Escolas Estaduais e Municipais de Catanduva Não Apresentam Reclamações em App

Três meses após o lançamento oficial, o Painel ‘Olho na Escola’ do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) atingiu a marca de 31.497 visualizações. A plataforma, com acesso pela internet por meio do link www.tce.sp.gov.br/olhonaescola, mostra, em tempo real, na forma de números, gráficos e mapas, como está a interação da sociedade com as escolas pelo aplicativo que leva o mesmo nome do Painel.

Lançado em 11 de outubro de 2019, o aplicativo permite que pais, alunos, professores, diretores, funcionários e outros interessados participem da gestão das unidades escolares com o envio de sugestões, elogios e reclamações. A ferramenta conta, até o momento, com 16.892 escolas cadastradas, sendo 5.724 municipais (exceto as da rede da Prefeitura da Capital) e 11.168 sob a responsabilidade do Estado. Em Catanduva existem cadastradas 34 escolas municipais e 10 estaduais – nenhuma delas apresenta reclamações ou sugestões.

Interação

De acordo com o Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), Fabio Correa Xavier, entre 12 de outubro de 2019 e 15 de janeiro de 2020, a quantidade de elogios à qualidade da Educação nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo foi superior às reclamações e sugestões. Nesse período, o aplicativo registrou 277 elogios, 111 reclamações e 62 sugestões direcionadas aos gestores das unidades escolares. Dos elogios, 241 foram destinados a escolas da rede municipal e 36 às unidades estaduais. Desse total, interagiram com a plataforma pais ou responsáveis (92), funcionários (72), professores (62), alunos (10) e outros (40). Os docentes acumulam o maior número de mensagens recebidas, com 106 elogios, no total. Em seguida, aparece a merenda escolar, com 38 registros.

Ainda segundo o balanço, a maior parte das reclamações refere-se a unidades escolares municipais (60) e são oriundas do descontentamento de pais ou responsáveis (62) e de professores (18). Entre as queixas mais comuns, aparecem as relativas à segurança, falta de docentes para as disciplinas, uniformes, faltas excessivas às aulas, má estado de conservação dos locais e problemas com a acessibilidade.

Melhorias

Entre as sugestões, a maioria foi direcionada à rede municipal (46) e partiu de professores (19), funcionários (18), pais ou responsáveis (15), alunos (3) e outros (7), tratando de adequações e melhorias para acessibilidade, merenda escolar, biblioteca e segurança. Salas de aula, laboratórios, quadras esportivas, docentes, refeitórios, uniformes e materiais didáticos também foram tema das recomendações.

O aplicativo ‘Olho na Escola’ está disponível para download, gratuitamente, nas lojas digitais Google Play e App Store. Os dados recebidos por meio da ferramenta podem ser visualizados no Painel ‘Olho na Escola’ (www.tce.sp.gov.br/olhonaescola), que reúne também informações e orientações sobre as funcionalidades do aplicativo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local