Escolas Estaduais de Catanduva Fizeram Ações em Prol do Setembro Amarelo

Ontem (10) foi realizado em Catanduva nas escolas estaduais ações para valorizar a vida e prevenir o suicídio. A orientação da Secretaria Estadual da Educação foi desenvolvido nas mais de 5 mil escolas da rede estadual de São Paulo, os educadores desenvolveram entre os alunos atividades de acolhimento, sensibilização, autoconhecimento e de percepção e respeito ao outro. A ideia foi de que diretores, coordenadores e professores também estimulassem o diálogo e a continuidade de ações sobre a valorização da vida.

Segundo a delegacia de ensino de Catanduva, todas as escolas fizeram um momento durante o período de aulas sobre o Dia D – Combate ao Suicídio. Em algumas realizaram na parte da manhã, outras no período da tarde transmitiram alguns vídeos indicados pela Secretaria, realizaram dinâmicas, palestras, dentre outros…

As atividades marcam o mês que ficou conhecido como Setembro Amarelo, e tem a proposta de dar mais visibilidade ao suicídio, tratá-lo com menos tabu, e ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a importância da prevenção. A data foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

A Seduc, por meio do Sistema de Proteção Escolar e Comunitária (SPEC), em parceria com a Escola de Formação dos Professionais da Educação do Estado de São Paulo (EFAPE), vai realizar uma série de ações durante todo o mês.

Neste “Dia D” a programação inclui um momento de acolhimento dos estudantes e a realização de atividades específicas elaboradas ou selecionadas pela equipe de educadores da escola. Podem variam entre: jogos cooperativos, oficinas, gincanas, painéis, rodas de conversa, exposições, entre outras atividades.

As atividades visam promover a reflexão sobre as vulnerabilidades, com foco na valorização da vida e prevenção ao suicídio, visando a promoção de um ambiente escolar positivo, solidário, integrado e acolhedor, com respeito às diferenças e diversidades.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), nove em cada dez mortes por suicídio poderiam ser evitadas, o que reforça a importância da prevenção e do papel essencial da Educação nesse contexto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local