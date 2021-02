Escolas Estaduais de Catanduva Contam Com Programa Psicólogos na Educação

Na quarta-feira (17), o iniciou as atividades do “Psicólogos na Educação”, programa que estará presente nas 5,1 mil escolas estaduais de todos os 645 municípios do estado, incluindo nas escolas estaduais de Catanduva. Um total de mil psicólogos estão à disposição para atendimento a alunos, professores e demais profissionais da rede estadual de Educação. As sessões já podem ser agendadas.

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões mensais, o novo programa prevê um pacote de 40 mil horas semanais, o equivalente a 160 mil horas mensais de acompanhamento psicológico. Cada escola terá à disposição entre 2 e 20 horas semanais de atendimento com um psicólogo, dependendo da demanda de cada local.

A definição da carga horária levará em conta fatores como o número de alunos, de turnos e de ocorrências registradas em cada escola. Os atendimentos poderão ocorrer por meio de vídeo chamadas e o agendamento será feito por diretores, vice-diretores e professores coordenadores a partir desta quarta, na Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br).

Os psicólogos com experiência na área da educação vão receber formação para apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) e o trabalho pedagógico das equipes escolares no desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes da rede estadual.

Eles também ficarão responsáveis por orientar gestores e coordenadores sobre eventuais sinais passíveis de identificação de traumas e abusos entre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, conforme planejamento de cada escola.

A prioridade é que os psicólogos atuem em atividades coletivas que contribuam para a melhora de todo o ambiente escolar. O serviço será prestado pela empresa Psicologia Viva.

As equipes das Diretorias de Ensino e da Secretaria de Educação vão fazer o monitoramento e avaliação da atuação dos psicólogos e da melhoria do convívio escolar na rede pública.

Ariane Pio

Da Reportagem Local