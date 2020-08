Escolas E Universidades Podem Se Inscrever No Prêmio Nacional De Educação Fiscal

As escolas e instituições de todo o país que desenvolveram projetos relacionados à importância social dos tributos, qualidade dos gastos públicos e do acompanhamento do retorno dos tributos à sociedade têm até o dia 15 de agosto para se inscreverem no Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2020, organizado pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), com apoio da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp), em São Paulo.

A premiação, que contempla trabalhos nas áreas de educação, tecnologia e jornalismo, reconhece, valoriza e divulgam as melhores práticas, iniciativas e soluções relacionadas à importância social dos tributos, qualidade dos gastos públicos e do acompanhamento do retorno dos tributos à sociedade.

Inscrições e regulamento nesse link: http://www.premioeducacaofiscal.org.br/regulamento/.

Dinâmica e participações – Apesar do isolamento social e sem aulas presenciais, muitas escolas adotaram o ensino a distância e, portanto, a premiação mantém a agenda como nas edições anteriores e contempla escolas (públicas e privadas), além de instituições (universidades, organizações não governamentais, prefeituras, secretarias municipais e estaduais, demais instituições sejam públicas ou privadas) e imprensa.

Desde a primeira edição, em 2012, o Prêmio Nacional registrou mais de mil projetos inscritos de todo o país. O objeto é promover iniciativas que envolvam temáticas de Educação Fiscal, oportunizando a discussão sobre a função social dos tributos e estimulando a participação do cidadão no aperfeiçoamento dos instrumentos de controle público e fiscal do Estado.

Nove trabalhos inscritos serão os vencedores desta edição: três escolas, duas instituições, dois jornalistas e dois projetos de tecnologia. Os prêmios em dinheiro variam de R﹩ 2 mil a R﹩ 10 mil. Ao todo, serão distribuídos mais de R﹩ 50 mil em premiação. Os coordenadores dos projetos vencedores (escolas de instituições) serão premiados com R﹩ 1 mil para cada em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em sua região.

A solenidade de premiação está prevista para o dia 26 de novembro em Belo Horizonte (MG).

Ariane Pio

Da Reportagem Local

