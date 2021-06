Escolas do Sesi-SP e Senai-SP Lançam a Campanha do Agasalho 2021

Começou ontem (15), nas 144 escolas do Sesi, as 92 escolas do Senai espalhadas em todo o estado de São Paulo e o Centro Cultural Fiesp arrecadarão roupas e cobertores. As doações serão distribuídas para centenas de comunidades carentes.

O Sesi-SP e Senai-SP realizam um grande mutirão para arrecadar roupas de frio, mantas e cobertores para a distribuição às mais de 500 organizações parceiras cadastradas, que juntas atendem cerca de 100 mil pessoas carentes. Este ano, a Campanha do Agasalho soma-se à Campanha Doe Alimentos, que foi iniciada no final de março e continuará, ainda sem data para finalizar. Para participar, no site www.sesisp.org.br/doealimentos estão os endereços das escolas Sesi-SP mais próximas. O Centro Cultural Fiesp também participa e recebe as doações de alimentos e agasalhos, na Avenida Paulista, 1313. “Mais uma vez, a indústria paulista se une numa grande rede de solidariedade contra o frio e a fome. Nosso esforço é conseguirmos arrecadar o máximo de agasalhos e alimentos para que os mais carentes possam enfrentar o inverno e os impactos ainda presentes por conta da pandemia”, afirma Paulo Skaf, presidente do Sesi-SP, Senai-SP e Fiesp.

Serviço:

Campanha do Agasalho

A partir de 15 de junho de 2021 até 15 de julho.

Das 8h às 17h (podendo ter variação de horário de funcionamento local)

Nas escolas Sesi-SP e Senai-SP em todo estado.

CATANDUVA (fechada temporariamente devido lockdown)

Escola SESI de Catanduva

Rua Ipiranga,1025 – Parque Residencial Flamingo

Campanha Doe Alimentos

Sem data para finalizar

Das 8h às 17h (podendo ter variação de horário de funcionamento local).

Sesi-SP: www.sesisp.org.br/doealimentos

Ariane Pio

Da Reportagem Local