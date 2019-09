Escolas Da Rede Municipal Terão Atividades Para Comemorar o 7 De Setembro

No Dia da Independência do Brasil, no sábado (7), as escolas da rede municipal de Catanduva optaram por comemorar especificamente a data com os alunos, com o objetivo de estimular o patriotismo dos pequenos cidadãos. A atividade já faz parte do calendário, que prevê 200 dias letivos.

Na programação, as escolas farão hasteamento da bandeira e execução dos hinos, além disso, as escolas terão liberdade para criar atividades diversas relacionadas ao tema. As solenidades, que serão realizadas entre 8h e 9 horas, variando de uma unidade para outra, a programação segue durante toda semana sendo desenvolvida até o encerramento das atividades.

“A proposta da Secretaria de Educação é ressaltar a importância do dia 7 de Setembro de 1822, quando o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Dessa forma oficializou-se o rompimento do vínculo com Portugal”, destaca a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

As ações fazem parte do processo de evolução e democratização do nosso país. “Por isso, fazemos questão de preservar essas datas, para que nossas crianças valorizem e saibam a importância de cada feriado”, complementa a secretária. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que d. Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo esse acontecimento um marco de fundação de nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza se d. Pedro realizou, de fato, o Grito do Ipiranga.

Sendo considerado um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro e, por isso, deve ser celebrada. A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional e é um dos três feriados que comemoram acontecimentos marcantes da história brasileira (os outros são o Dia de Tiradentes e o Dia da Proclamação da República).

O 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. Essa lei decretou a existência de sete feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

