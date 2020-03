Escola Realiza Exposição em Comemoração ao Dia do Telefone

Na última sexta-feira, 06 de Março, o Colégio São Mateus promoveu uma exposição gratuita para todo o público. A iniciativa teve como objetivo levar conhecimento histórico e cultural. A mostra contou com diversos aparelhos e resgatou memórias de gerações que contribuíram diretamente para a comunicação entre as pessoas.

“O intuito da exposição é resgatar a evolução do telefone, pois o Colégio São Mateus está sempre resgatando informações culturais para os nossos alunos como conhecimento”, destacou a Coordenadora de Eventos, Marilise Brattig.

A exposição contou com a exposição de 28 itens entre celulares e telefones, com modelos de 1920 a 2020 mostrando as inovações e invenções ocorridas ao longo dos tempos.

Sobre a data

O Dia do Telefone é uma homenagem a data em que a invenção foi patenteada pelo seu desenvolvedor Alexander Graham Bell (1847 – 1922), em 10 de março de 1876. Neste dia, Graham Bell fez a primeira transmissão oficial de uma comunicação via telefone. De acordo com a história, a primeira frase a ser dita através do aparelho teria sido: “Sr. Watson, venha aqui. Quero ver você”.

No entanto, Graham Bell não teria conseguido desenvolver esta tecnologia sem a contribuição crucial do italiano Antonio Meucci, responsável pela criação do telégrafo e do princípio que daria origem ao telefone. Em 2002, os Estados Unidos reconheceu Meucci como o inventor oficial do telefone.

No Brasil, o primeiro aparelho telefônico teria pertencido ao imperador D. Pedro II, que em 1877 tinha uma linha que ia do seu palácio (em São Cristóvão, no Rio de Janeiro) até o centro da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local