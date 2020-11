Escola Promove Arrecadação de Aparelhos Eletrônicos Para Alunos

A pandemia provocada pelo coronavírus fechou as portas das escolas e levou o ensino para dentro de casa e das telas, porém a falta de acesso ao conteúdo virtual reflete a espiral de um problema crônico em Catanduva e todo país. Com o intuito de auxiliar os alunos que estão fora das plataformas virtuais a EMEI Prof. Carlos Alberto Spina está lançando a uma campanha de inclusão digital para arrecadação de equipamentos eletrônicos.

Os interessados em contribuir podem doar notebooks, netbooks, computadores de mesa (monitor, teclado, mouse, CPU, estabilizador, HD’s, placas mãe e peças de computador). O objetivo da campanha é arrecadar aparelhos eletrônicos e ampliar presença nas salas de aula virtuais.

As doações devem ser entregues na própria escola, que fica localizada na Rua Promissão, 75 – Jardim Eldorado. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (17)3523-4217.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local