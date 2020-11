Escola Profissionalizante Arrecadará Brinquedos Para Crianças Carentes da Cidade

Um natal muito mais feliz, com brinquedos para todas as crianças carentes de Catanduva. Esse é o intuito da campanha “Natal Solidário: MicroPro e você decorando com sorrisos”, criada pela MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental.

A escola, que oferece cursos profissionalizantes para jovens a partir dos 13 anos e adultos de todas as idades, arrecadará brinquedos novos e usados, desde que limpos e em excelente estado de conservação, que serão doados a entidades carentes da cidade, para tornar o natal de crianças muito mais feliz.

A ideia da direção da escola é conseguir, durante o mês da campanha – a arrecadação ocorrerá entre 10 de novembro e 12 de dezembro – brinquedos para crianças de idades variadas. Isso porque, numa mesma casa ou instituição de caridade, há crianças de todas as idades e, muitas vezes, os menores ganham brinquedos, enquanto os maiores não têm nada. E a ideia da MicroPro é ser um ponto de coleta para a solidariedade dos moradores da cidade. “Aprendemos que ninguém consegue grandes feitos sozinho. Depois de um ano de muita provação, chegou a hora de pensarmos em proporcionar às crianças um momento de alegria. Por isso, criamos essa campanha para nossa rede”, enfatiza Fábio Affonso, fundador da rede MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental, com 38 escolas no estado de São Paulo.

As doações serão entregues à Escola Espírita Professor Divaldo Pereira Franco.

Quem quiser doar brinquedos pode se dirigir a Rua Maranhão, 426 – Centro, Telefone: (17) 3521-0111.

Ariane Pio

Da Reportagem Local