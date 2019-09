Escola Particular Inicia Campanha de Doação Em Prol Da ONG Bethel

Uma escola particular de Catanduva está promovendo a arrecadação de brinquedos em bom estado em prol da ONG Bethel Instituto da Vida Nova para o Dia das Crianças. A intenção é presentear crianças que são atendidas pelo projeto, e as doações podem ser feitas até o dia 7 de outubro.

A instituição privada se trata de uma Escola de Tecnologia infanto-juvenil, e a ONG Bethel proporciona atividades como reforço escolar, varal solidário, bem como promove arrecadações de alimentos para confecção e entrega de cestas básicas, e a recreação com as crianças, entre outras ações. A Organização Não-Governamental atende, mensalmente, 100 famílias.

“É a primeira vez que contribuímos com o Projeto, já que nossa escola tem, em sua metodologia, conceitos de responsabilidade social. E até o dia 07 de outubro estaremos arrecadando brinquedos para presentear as crianças atendidas pela ONG”, disse a coordenadora administrativa da escola, Taise Braz.

Uma das parcerias mais conhecidas da ONG é no ‘Panela Solidária’, em que há a distribuição de sopa para a comunidade.

ONG

“Através de Projetos Sociais e Campanhas em prol de famílias carentes, a Bethel leva aos lares saúde física, emocional e dignidade humana”, diz a informação da ONG em sua página numa rede social.

Caso queira saber outras informações, é possível ligar nos números (17) 3521-4559, ou (17) 99183-5103.

Da Reportagem Local