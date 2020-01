Escola No Bairro Nova Catanduva Tem Novas Salas Terminadas

Foi divulgado ontem (09) pela prefeitura a conclusão da ampliação da escola Luzia Aparecida Sestito Gradella, no Nova Catanduva. Foram construídas quatro salas que já estão com móveis novos. Essa estrutura estará disponível para este ano letivo.

Serão atendidos 125 novos alunos de 1º a 4º ano, que moram no bairro ou imediações. A obra vai impactar na rotina de crianças que precisavam se deslocar até outras regiões da cidade para estudar.

A Prefeitura de Catanduva ainda está trabalhando em outras escolas e em suas melhorias estruturais programadas para algumas unidades da Rede Municipal de Ensino. A escola Nelson de Macedo Musa, que fica no Jardim Alpino, foi a primeira a ser beneficiada. Os trabalhos foram desenvolvidos nas últimas três semanas.

Na etapa mais recente etapa, a escola recebeu nova pintura no piso da quadra e na parte interna e externa do prédio, inclusive as salas de aula e demais espaços. Ao longo do ano, foram feitos investimentos em segurança e infraestrutura, reforma completa da quadra e sanitários, além da construção de muro e portal de entrada.

De acordo com informações da Secretaria de Planejamento, a próxima escola a receber melhorias será a Arnaldo Zancaner, localizada no Jardim Soto. A pintura deve ter início ainda nesta semana.

Também estão na lista de beneficiadas as escolas Dora de Arruda Mendes, do Parque Flamingo, e Waldemar Martins Aydar, do Residencial Anuar Pachá. O investimento para os trabalhos desenvolvidos devem superar R$ 367,3 mil.

As escolas Graciema Ramos da Silva, no Solo Sagrado, e Mário Juliano Pozetti, no Nosso Teto, também fazem parte do pacote de serviços. O investimento passa de R$ 842 mil para a construção de cobertura e arquibancadas nas quadras esportivas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local