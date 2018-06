Escola Municipal Vai Produzir Própria Energia em Novo Horizonte

Escolas e empresas que visam a sustentabilidade estão implantando o sistema de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos que transformam a luz solar em energia elétrica.

É o caso do Centro Municipal de Educação Infantil “Dr. Rauf Nicolau Eid”, de Novo Horizonte, que além de atender diariamente 140 crianças entre 4 e 5 anos, em tempo integral, passa também a produzir sua própria energia com significativa redução de custos.

O Projeto foi financiado pela Energisa, através do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e executado pela Vitalis Energia. A iniciativa está ligada diretamente a conscientização para o uso racional de energia elétrica e ao combate ao desperdício, visando à redução do consumo de energia elétrica e, consequentemente, das despesas financeiras com energia elétrica.

O painel instalado na escola tem 9 módulos fotovoltaicos e capacidade de produzir 2,34 kWp (kiloWatts-pico). Além disso, o sistema ainda fornecerá aproximadamente 260 kWh (kiloWatts-horas) por mês, garantindo melhoria e conforto aos alunos.

“Todos nós da escola estamos bastante otimistas com esta conquista, inclusive por sermos pioneiros em energia solar no município e, principalmente, pela energia que conseguiremos economizar com a implementação do sistema”, disse a diretora da escola, Magali Salles, que ainda comenta sobre a troca das lâmpadas convencionais por 233 lâmpadas de led em todo o prédio, proporcionando mais economia e durabilidade.

Entres os benefícios associados ao uso da energia solar para o meio ambiente, estão: Capacidade de renovação; Redução das emissões de gases de efeito estufa; Energia limpa, renovável e sustentável; Não faz barulho; Energia inesgotável; Manutenção mínima; Ocupa pouco espaço; Pode ser utilizado em áreas remotas.

Além do mais, o sol é uma fonte de energia limpa e renovável, ou seja: a geração de energia solar não está associada à emissão de poluentes.

Para ambientalistas, além da economia no bolso do consumidor, a energia solar é limpa, renovável e traz inúmeros benefícios como a redução na emissão de CO2. Uma usina solar de 100MWp, por exemplo, é capaz de gerar energia para 20 mil casas e evitar o lançamento de 175 mil toneladas de CO2 por ano.

Da Reportagem Local