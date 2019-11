Escola Municipal Recebe Ação ‘A Escola De Mãos Dadas Com A Saúde Da Família’

A escola municipal Prof. José D’ Oliveira Barreto, localizada no bairro Jardim Bela Vista, irá realizar uma atividade inédita e gratuita no próximo sábado, dia 30 de novembro. Trata-se da ação ‘A Escola de Mãos Dadas com a Saúde da Família’, que irá oferecer a pais, crianças e à comunidade, a oportunidade de vivenciar uma experiência única com orientações e atendimento.

As atividades estão marcadas para começar a partir das 8h00, com programação até as 11h00.

“A ação é voltada para a comunidade e tudo foi preparado com muito carinho para que as pessoas tenham o acolhimento necessário. Teremos vários profissionais na escola, todos com temas referentes à saúde e mediação de conflitos, direitos e deveres dos pais com relação à vida escolar das crianças. O objetivo é trazer a família para dentro da escola”, explica a diretora Daniele Butarelo Catelan.

A ideia partiu da biomédica Daniela Vidotti que, desde os estudos, realiza atividades em prol da comunidade e destaca a importância do engajamento da escola e da família na saúde. Depois de anos de experiências, prêmios e reconhecimento, ela retornou à cidade natal e lançou a ideia, que foi apresentada para a coordenadora Carla Germano e abraçada pela direção da escola José D’ Oliveira Barreto.

“Apresentei o projeto, expliquei qual era o formato e imediatamente a diretora e a coordenadora pedagógica apoiaram. É uma alegria, porque a escola fica próximo do bairro onde eu nasci e cresci, e o colégio onde meu pai deu aula”, pontua a biomédica.

Com a aprovação do projeto, foi dado início à captação de pessoas e vários profissionais se interessaram pela iniciativa voltada para a sociedade. “Em Catanduva é bom vermos que, além de profissionais, temos pessoas voltadas para o social, para a educação em saúde que deve começar nas escolas para construirmos uma sociedade saudável e com consciência”, complementa.

No dia 30, os serviços incluem dosagem de glicemia, aferição da pressão arterial, aula de zumba, além de orientações sobre diabetes, doenças cardiovasculares e a saúde bucal. Haverá, também, uma oficina de música para mostrar como ela pode ser um instrumento em saúde.

“Faremos uma roda de conversa com psicóloga para os alunos, abordando os desafios e mediação de conflitos, e uma advogada falará para as crianças sobre os direitos e deveres de cada uma delas. Além disso, uma assistente social conversará com os pais sobre os direitos e deveres deles também”, finalizou.

Da Reportagem Local