Escola Municipal Prof.ª Darci Envolve 200 Alunos Em Ação Do Setembro Amarelo

A escola municipal Prof.ª Darci Helena Delgado Januário, do Bom Pastor, realizou atividade alusiva ao Setembro Amarelo, mês que tem como atenção a prevenção ao suicídio. Mais de 200 alunos participaram da ação, que contou com a palestra da psicóloga Giovanna Levatti, do Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes).

Os alunos da professora de Língua Portuguesa, Ana Vanessa Barbieri, foram os responsáveis por realizar pesquisas e produzir cartazes e folders sobre o tema. O material foi apresentado para todas as crianças da escola na terça-feira, (24). O projeto “Setembro Amarelo contra o suicídio” foi trabalhado inicialmente em sala de aula e envolveram os 25 estudantes do 8º ano A.

“Os alunos apresentaram a pesquisa que fizeram com dados de suicídio no Brasil e no mundo para todos os estudantes do Ensino Fundamental. O objetivo é a valorização da vida. Mostrar que eles são importantes, que a vida não pode ser tirada à toa. A vida precisa ser valorizada”, frisa a diretora Francineli Faria.

O público-alvo da atividade também foi escolhido de forma especial, já que nessa faixa etária é possível identificar situações de automutilações e outros danos que até mesmo as crianças provocam no corpo, alguns dos chamados “sinais” que merecem atenção quando o assunto é suicídio.

A programação foi encerrada com a palestra da especialista Giovanna Levatti, que reforçou a importância do diálogo, seja com os pais, educadores e também sobre como ajudar alguém que está passando por dificuldades para lidar com situações e problemas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local